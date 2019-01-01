Житель Дмитрова убил свою жену

64-летний житель Дмитрова убил свою 63-летний супругу и разрубил на части; останки нашли в реке Мерянке и в лесу близ подмосковной деревни Акулово, сообщили в областном ГСУ СКР.

Свою вину мужчина отрицает. Меру пресечения для него определят в ближайшее время, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

