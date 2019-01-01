Происшествия
Свою вину мужчина отрицает. Меру пресечения для него определят в ближайшее время, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».
Житель Дмитрова убил свою жену
14 июня21:04
64-летний житель Дмитрова убил свою 63-летний супругу и разрубил на части; останки нашли в реке Мерянке и в лесу близ подмосковной деревни Акулово, сообщили в областном ГСУ СКР.
Свою вину мужчина отрицает. Меру пресечения для него определят в ближайшее время, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».
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ФОТО: myslo.ru
ТЕГИ:Криминал