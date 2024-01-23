Женщина скончалась после нападения волка в Курганской области

По его словам, всех пострадавших доставили в больницу, но одну из пострадавших врачам спасти не удалось. Волков добавил, что трое человек сейчас получают медицинскую помощь и их жизни ничего не угрожает.

Волка ликвидировали, а в районе поселка начали патрулирование и поиск других диких животных. Отмечается, что это первый случай нападения хищников в населенном пункте.

Ранее в городе Кунгур Пермского края волонтеры спасли получившую травму собаку, которая оказалась волком, отмечает RT.

