Женщина скончалась после нападения волка в Курганской области
Дикий волк напал на четверых человек в курортном поселке рядом с озером Медвежье в Курганской области, сообщил глава округа Антон Волков.
По его словам, всех пострадавших доставили в больницу, но одну из пострадавших врачам спасти не удалось. Волков добавил, что трое человек сейчас получают медицинскую помощь и их жизни ничего не угрожает.
Волка ликвидировали, а в районе поселка начали патрулирование и поиск других диких животных. Отмечается, что это первый случай нападения хищников в населенном пункте.
Ранее в городе Кунгур Пермского края волонтеры спасли получившую травму собаку, которая оказалась волком, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru