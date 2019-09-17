Женщина в Москве сбросила двоих детей с моста

Как сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ, в ночь на 17 сентября женщина, находясь на мосту, расположенному по проспекту Защитников Москвы, перекинула двух детей через парапет. Они упали на твёрдый участок местности. После она предприняла попытку суицида, однако была остановлена прохожими.

В данный момент пострадавшие дети госпитализированы, им оказывают необходимую медицинскую помощь, пишет «Газета.ру». Как сообщают Argumenti.ru, женщина помещена в психиатрическую больницу. По факту происшествия заведено уголовное дело по статье покушение на убийство.

