Женщина погибла при обстреле Токмака кассетными боеприпасами

Украинские войска в четверг обстреляли кассетными боеприпасами город Токмак в Запорожской области, погиб один человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

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По его словам, ВСУ трижды атаковали частный сектор населенного пункта.

«В результате обстрела произошло возгорание частного жилого домовладения и погибла женщина», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Кроме того, один местный житель пострадал, его доставили в больницу.

Накануне вечером ВСУ обстреляли Токмак, три ракеты взорвались в переулке Роскошный, на улицах Комарова и Октябрьской, еще один снаряд упал в районе железнодорожного вокзала, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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