Женщина погибла при обстреле Токмака кассетными боеприпасами
Украинские войска в четверг обстреляли кассетными боеприпасами город Токмак в Запорожской области, погиб один человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
По его словам, ВСУ трижды атаковали частный сектор населенного пункта.
«В результате обстрела произошло возгорание частного жилого домовладения и погибла женщина», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Кроме того, один местный житель пострадал, его доставили в больницу.
Накануне вечером ВСУ обстреляли Токмак, три ракеты взорвались в переулке Роскошный, на улицах Комарова и Октябрьской, еще один снаряд упал в районе железнодорожного вокзала, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru