Женщина погибла при обстреле Белгородской области
В результате украинского обстрела села Поповка Краснояружского района Белгородской области погибла женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, пожилая женщина скончалась в машине скорой помощи из-за тяжелых ранений. Глава региона выразил искренние соболезнования родным и близким.
В результате обстрела ВСУ также получили повреждения четыре частных домовладения и линии электро- и газоснабжения.
Российские силы за последние сутки отразили пять атаку ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области, заявил ранее Рогов. Он отметил, что украинские войска потеряли 35 человек, передают «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru