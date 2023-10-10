Женщина погибла при обстреле Белгородской области

В результате украинского обстрела села Поповка Краснояружского района Белгородской области погибла женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

ВСУ обстреляли Белгородскую область около десяти раз за сутки

По его словам, пожилая женщина скончалась в машине скорой помощи из-за тяжелых ранений. Глава региона выразил искренние соболезнования родным и близким.

В результате обстрела ВСУ также получили повреждения четыре частных домовладения и линии электро- и газоснабжения.

Российские силы за последние сутки отразили пять атаку ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области, заявил ранее Рогов. Он отметил, что украинские войска потеряли 35 человек, передают «Известия».

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Фото: t.me/gubernator_46
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