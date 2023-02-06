Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Казахстане

В сообщении говорится, что сейсмособытие было зафиксировано 6 февраля в 19:02 Алматинского времени (16:02 мск). Эпицентр землетрясения располагался на глубине 5 км в 628 км на запад от Алма-Аты.

«Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Темирлан - три балла, Шымкент - два-три балла, Тараз - два балла», - уточнили в «СОМЭ».

Ранее руководитель сейсмологической станции Сочи Елена Карпович заявила, что после землетрясения в Турции на курорте зафиксировали отголоски в виде небольших толчков, сообщает НСН.

