Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Казахстане
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Казахстане, сообщает пресс-служба сети сейсмических станций ТОО «СОМЭ».
В сообщении говорится, что сейсмособытие было зафиксировано 6 февраля в 19:02 Алматинского времени (16:02 мск). Эпицентр землетрясения располагался на глубине 5 км в 628 км на запад от Алма-Аты.
«Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Темирлан - три балла, Шымкент - два-три балла, Тараз - два балла», - уточнили в «СОМЭ».
Ранее руководитель сейсмологической станции Сочи Елена Карпович заявила, что после землетрясения в Турции на курорте зафиксировали отголоски в виде небольших толчков, сообщает НСН.
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