Зеленский заявил, что его не волнует убийство Владлена Татарского

Он отметил, что его не волнует убийство военкора Владлена Татарского, так как это произошло в России, а ему нужно думать о своей стране.

«Об этом должна думать Россия. Я думаю о нашей стране», - указал украинский лидер.

Военкор Татарский (Максим Фомин) погиб при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его убийство в Кремле считают терактом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

