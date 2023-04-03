Зеленский заявил, что его не волнует убийство Владлена Татарского
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не волнует происходящее в Москве или в Санкт-Петербурге, сообщает агентство «Укринформ».
Он отметил, что его не волнует убийство военкора Владлена Татарского, так как это произошло в России, а ему нужно думать о своей стране.
«Об этом должна думать Россия. Я думаю о нашей стране», - указал украинский лидер.
Военкор Татарский (Максим Фомин) погиб при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его убийство в Кремле считают терактом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru