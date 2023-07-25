Замдиректора автофирмы задержан в Москве по подозрению в убийстве коллеги
Сотрудники МВД по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве знакомого на востоке российской столицы. Информацию об этом распространил московский главк Следственного комитета.
Минувшим вечером на улице Сталеваров было найдено тело 36-летнего гражданина с множественными ножевыми ранениями. По оперативным данным, жертва и подозреваемый работали в одной фирме по реализации автомобилей с пробегом. Убитый был техническим консультантом, а предполагаемы убийца занимал должность заместителя директора.
По данным следствия, в день убийства сослуживцы распивали спиртные напитки в квартире. Там и был задержан подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», недавно в Москве 13-летний подросток зарезал своего 11-летнего знакомого в парке Коломенское.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru