Залезший на Крымский мост мужчина получил два административных протокола

Мужчина, залезший на Крымский мост в Москве получил два административных протокола о мелком хулиганстве и нарушении миграционных законов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что мужчина приехал из Таджикистана на заработки в строительной отрасли, однако, по его словам, ему не заплатили за проделанную работу, что и подтолкнуло его на столь отчаянный шаг.

Во вторник днем сообщалось, что неизвестный забрался на верхушку Крымского моста и провел там более 60 минут, отказываясь спуститься. Полиции удалось убедить его слезть лишь с третьей попытки.

Ранее сообщалось, что из-за мужчины, который залез на Крымский мост в центре Москвы, было частично перекрыто движение по мосту в сторону Ленинского проспекта. Отмечается, что перед тем, как спуститься, он взял деньги у спасателей.

