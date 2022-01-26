Залезший на Крымский мост мужчина получил два административных протокола
Мужчина, залезший на Крымский мост в Москве получил два административных протокола о мелком хулиганстве и нарушении миграционных законов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что мужчина приехал из Таджикистана на заработки в строительной отрасли, однако, по его словам, ему не заплатили за проделанную работу, что и подтолкнуло его на столь отчаянный шаг.
Во вторник днем сообщалось, что неизвестный забрался на верхушку Крымского моста и провел там более 60 минут, отказываясь спуститься. Полиции удалось убедить его слезть лишь с третьей попытки.
Ранее сообщалось, что из-за мужчины, который залез на Крымский мост в центре Москвы, было частично перекрыто движение по мосту в сторону Ленинского проспекта. Отмечается, что перед тем, как спуститься, он взял деньги у спасателей.
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