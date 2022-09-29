Захарова: страны НАТО в июле проводили учения рядом с местом взрыва на «Северных потоках»
Россия запрашивала проведения заседания Совбеза ООН по авариям на «Северных потоках» на 29 сентября, но страны, входящие в блок НАТО, воспротивились этому. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщают РИА Новости.
Дипломат выразила надежду, что расследование взрывов на газопроводах в Балтийском море будет носить объективный характер.
По её словам, Европа не допускает мысли, что за ситуацией могут стоять ее союзники.
Захарова также добавила, что НАТО в июле проводила учения рядом с местом ЧП.
Ранее пресс-секретарь президента РФ назвал инцидент на «Северных потоках» актом терроризма на государственном уровне, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+38 739 / сут.
Умерли
387 тыс.+109 / сут.
Выздоровели
20,0 млн+57 937 / сут.
- НАТО пообещало решительный ответ при атаке на критическую инфраструктуру
- Захарова: страны НАТО в июле проводили учения рядом с местом взрыва на «Северных потоках»
- Игорь Скляр опроверг информацию, что отправляется на фронт
- Эксперты выяснили, что в России чай популярнее кофе
- Журналисты «Эха Москвы» запустят новую медиаплатформу
- Королева Дании Маргрэтэ Вторая лишила четверых внуков королевского титула
- В Энергодаре опровергли информацию о возгорании второго энергоблока ЗАЭС
- ВКС России уничтожили в ДНР до 80 наёмников «Иностранного легиона»
- Тува заявила о завершении частичной мобилизации
- СМИ: Алла Пугачёва улетела из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru