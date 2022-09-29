Захарова: страны НАТО в июле проводили учения рядом с местом взрыва на «Северных потоках»

Россия запрашивала проведения заседания Совбеза ООН по авариям на «Северных потоках» на 29 сентября, но страны, входящие в блок НАТО, воспротивились этому. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщают РИА Новости.

Дипломат выразила надежду, что расследование взрывов на газопроводах в Балтийском море будет носить объективный характер.

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По её словам, Европа не допускает мысли, что за ситуацией могут стоять ее союзники.

Захарова также добавила, что НАТО в июле проводила учения рядом с местом ЧП.

Ранее пресс-секретарь президента РФ назвал инцидент на «Северных потоках» актом терроризма на государственном уровне, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:Северный ПотокСеверный Поток-2НАТОМария Захарова
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