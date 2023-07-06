Захарова назвала причину инцидента со стрельбой в аэропорту Кишинева
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга, доступного на видеохостинге YouTube, озвучила причину стрельбы в аэропорту Кишинева.
По ее словам, инцидент последовал за отказом Молдавии от участия в Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории СНГ.
Напомним, 43-летний гражданин Таджикистана Рустам Ашуров открыл стрельбу в кишиневском аэропорту, так как его не пустили в страну в целях безопасности. В результате происшествия погибли два человека — пограничник и сотрудник службы безопасности воздушной гавани. Сам стрелок также получил ранение и впоследствии скончался.
Ранее сообщалось, что международный аэропорт Кишинева начал работать в обычном режиме после стрельбы, устроенной Ашуровым. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru