Захарова назвала причину инцидента со стрельбой в аэропорту Кишинева

По ее словам, инцидент последовал за отказом Молдавии от участия в Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории СНГ.

Напомним, 43-летний гражданин Таджикистана Рустам Ашуров открыл стрельбу в кишиневском аэропорту, так как его не пустили в страну в целях безопасности. В результате происшествия погибли два человека — пограничник и сотрудник службы безопасности воздушной гавани. Сам стрелок также получил ранение и впоследствии скончался.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Кишинева начал работать в обычном режиме после стрельбы, устроенной Ашуровым. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

