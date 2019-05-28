Задержан ударивший школьницу топором семиклассник

Задержан семиклассник, напавший на сверстницу с топором в Саратовской области. Об этом сообщают «Известия»

По факту происшествия, в ходе которого пострадала 12-летняя девочка, СКР проводит проверку, отмечает RT.

Ранее сообщалось, что инцидент произошёл в школе № 4 в городе Вольске Саратовской области, напоминает Москва 24. По предварительным данным, из-за конфликта 15-летний юноша ударил сверстницу по голове топором. Пострадавшая доставлена в больницу в отделение реанимации. Врачи оценивают её состояние как средней тяжести.

Добавим, ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург объяснил в эфире НСН, почему в России стали учащаться случаи нападения в школах.

