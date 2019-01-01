Задержан сбежавший капитан судна, перевернувшегося в Черном море

Капитан катамарана, потерпевшего крушение в море в районе Джубги задержан и передан следователям, сообщает «Интерфакс».

Ранее стало известно о ЧП с прогулочным катамаран. На его борту находились 43 человека. В результате инцидента погибли женщины из Мордовии и Белгорода.

Возбуждено уголовное дело. Также задержан владелец катамарана.

