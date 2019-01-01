Происшествия
Возбуждено уголовное дело. Также задержан владелец катамарана.
Задержан сбежавший капитан судна, перевернувшегося в Черном море
6 июля00:32
Капитан катамарана, потерпевшего крушение в море в районе Джубги задержан и передан следователям, сообщает «Интерфакс».
Ранее стало известно о ЧП с прогулочным катамаран. На его борту находились 43 человека. В результате инцидента погибли женщины из Мордовии и Белгорода.
Возбуждено уголовное дело. Также задержан владелец катамарана.
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ФОТО: www.pnp.triforce.ru
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