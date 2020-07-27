Задержан петербуржец, зарубивший топором жену
27 июля 202011:18
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в жестоком убийстве 24-летней жительницы Санкт-Петербурга. По информации телеканала РЕН ТВ, им оказался её муж, 29-летний инвалид третьей группы.
Мужчина заявил, что жена собиралась отнять у него ребёнка. По его признанию, он заранее приготовил топор и спрятал его, а затем пригласил жену.
Когда она приехала, мужчина ударил её топором по голове, а потом расчленил тело, чтобы замести следы.
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27 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru