Задержан четвертый подозреваемый в избиении баскетболиста Шведа

Троих подозреваемых в избиении спортсмена арестовали в пятницу, 5 мая. Суд отправил в следственный изолятор 19-летнего Глеба Писарева, 20-летнего Князя Амирсланова и его 17-летнего брата Рамзина.

Им предъявили обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам»).

Инцидент произошел 2 мая у ресторана «Джун» на улице Большая Никитская в центре Москвы. На баскетболиста напали на глазах его супруги, передает «Радиоточка НСН».

