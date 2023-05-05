Задержан четвертый подозреваемый в избиении баскетболиста Шведа
В Москве задержали четвертого подозреваемого в избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление Следственного комитета России.
Троих подозреваемых в избиении спортсмена арестовали в пятницу, 5 мая. Суд отправил в следственный изолятор 19-летнего Глеба Писарева, 20-летнего Князя Амирсланова и его 17-летнего брата Рамзина.
Им предъявили обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам»).
Инцидент произошел 2 мая у ресторана «Джун» на улице Большая Никитская в центре Москвы. На баскетболиста напали на глазах его супруги, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 215 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+6 667 / сут.
- Алаудинов заявил, что у «Ахмата» хватит боеприпасов для наступления
- CNN: эффективность установок HIMARS на Украине снизилась
- Задержан четвертый подозреваемый в избиении баскетболиста Шведа
- Пригожин: ЧВК «Вагнер» продвинулась в Артемовске до 170 метров
- Турция закрыла воздушное пространство для самолета Пашиняна
- Минобороны опубликовало данные о зарплатах военных в зоне СВО
- Чавушоглу: без заключения зерновой сделки цены на продукты в мире вырастут
- Минцифры предложило создать единый реестр воинского учета до конца 2023 года
- Израиль пожелал наладить отношения с Саудовской Аравией при поддержке США
- Скончался 31-летний российский бобслеист Зайцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru