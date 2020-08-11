За сутки в Москве умерли 12 пациентов с COVID-19
В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 12 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.
Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 4 599.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 4945 новых случаев коронавируса, из них 694 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 897 тысячи.
В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.
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15 131+130 / сут.
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