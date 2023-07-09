Yedioth Ahronoth: Неизвестный пытался напасть с ножом на полицейского в Иерусалиме
Неизвестный попытался совершить нападение с ножом в Иерусалиме в районе Арсенальной горки, сообщила газета Yedioth Ahronoth.
По данным издания, стражи правопорядка нейтрализовали преступника. В результате инцидента никто не пострадал.
Газета The Jerusalem Post сообщает, что нападавшей была женщина. Полицейский заметил подозрительную даму, чье поведение было весьма странным. Представитель полиции предложил женщине помощь, в ответ на что она достала нож и отказалась его бросать.
По предварительным данным, нападавшая получила огнестрельное ранение, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Yedioth Ahronoth: Неизвестный пытался напасть с ножом на полицейского в Иерусалиме
- Туристов призвали воздержаться от поездок в Абхазию из-за ливня
- В Башкирии лесной пожар может распространиться до ближайшего села
- Тишковец: 12 июля может стать самым холодным днем за последние 75 лет
- В Сочи около десяти машин унесло потоком воды из-за ливней
- В Латвии начали штрафовать людей, писавших поздравления с Днем Победы
- Спонсировать неонацизм и говорить о мире. Франция ведет противоречивую политику по Украине
- CNN: девять человек пострадали из-за стрельбы в американском Кливленде
- Застрявших на Эльбрусе туристов нашли и спустили вниз
- Водный «мир». Сочи затопили ливни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru