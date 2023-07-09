Yedioth Ahronoth: Неизвестный пытался напасть с ножом на полицейского в Иерусалиме

Неизвестный попытался совершить нападение с ножом в Иерусалиме в районе Арсенальной горки, сообщила газета Yedioth Ahronoth.

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По данным издания, стражи правопорядка нейтрализовали преступника. В результате инцидента никто не пострадал.

Газета The Jerusalem Post сообщает, что нападавшей была женщина. Полицейский заметил подозрительную даму, чье поведение было весьма странным. Представитель полиции предложил женщине помощь, в ответ на что она достала нож и отказалась его бросать.

По предварительным данным, нападавшая получила огнестрельное ранение, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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