Выписаны россияне, попавшие в автоаварию в Белоруссии

Пять из шести российских граждан, попавших 12 марта в автоаварию в Белоруссии, выписаны из больницы, сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС.

Девушка погибла в автоаварии с квадроциклом и авто под Москвой

Как заявило посольство РФ в Минске, в больнице в Орше осталась только девушка, ее наблюдают врачи.

ДТП произошло вечером 12 марта в Толоченском районе. Водитель микроавтобуса не справился с управлением на скользкой дороге. Транспортное средство занесло, и оно опрокинулось.

Россияне возвращались в Кострому после тура по Белоруссии.

Ранее в Москве женщина и ребенок пострадали в автоаварии с двумя такси и внедорожником.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияДТП
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