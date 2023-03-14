Выписаны россияне, попавшие в автоаварию в Белоруссии
Пять из шести российских граждан, попавших 12 марта в автоаварию в Белоруссии, выписаны из больницы, сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС.
Как заявило посольство РФ в Минске, в больнице в Орше осталась только девушка, ее наблюдают врачи.
ДТП произошло вечером 12 марта в Толоченском районе. Водитель микроавтобуса не справился с управлением на скользкой дороге. Транспортное средство занесло, и оно опрокинулось.
Россияне возвращались в Кострому после тура по Белоруссии.
Ранее в Москве женщина и ребенок пострадали в автоаварии с двумя такси и внедорожником.
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