«Всё хорошо»: Ассистент Иосифа Пригожина рассказал о состоянии продюсера

По его словам, когда Пригожину стало плохо приехавшие врачи справились и с поднявшимся давлением, и в целом с ситуацией.

«Ему плохо стало, давление поднялось. Приехали врачи, проделали процедуры – и всё хорошо», – рассказал он.

Ранее появилась информация, что 54-летнему продюсеру стало плохо перед съемками телешоу «Звёзды сошлись». Врачи скорой помощи диагностировали у Пригожина транзиторную ишемическую атаку и оказали ему необходимую помощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

