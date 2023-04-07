«Всё хорошо»: Ассистент Иосифа Пригожина рассказал о состоянии продюсера
Директор продюсерского центра и ассистент Иосифа Пригожина Станислав Калинкин заявил, что в настоящее время продюсер чувствует себя хорошо, сообщает РИА Новости.
По его словам, когда Пригожину стало плохо приехавшие врачи справились и с поднявшимся давлением, и в целом с ситуацией.
«Ему плохо стало, давление поднялось. Приехали врачи, проделали процедуры – и всё хорошо», – рассказал он.
Ранее появилась информация, что 54-летнему продюсеру стало плохо перед съемками телешоу «Звёзды сошлись». Врачи скорой помощи диагностировали у Пригожина транзиторную ишемическую атаку и оказали ему необходимую помощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru