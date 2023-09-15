ВСУ утром запустили по Новой Каховке ракету с поражающими элементами

По его словам, в результате украинского удара были полностью уничтожены 180 квартир, еще 240 повреждены.

Леонтьев уточнил, что, по предварительным данным, удар был нанесен из украинской реактивной системы залпового огня «Ольха».

Ранее стало известно, что при утреннем обстреле Новой Каховки погиб один человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

