ВСУ сбросили взрывные устройства на электроподстанцию под Курском
Украинские войска сбросили два взрывных устройства на электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
Инцидент произошел в ночь на среду. В результате ЧП населенные пункты Попово-Лежачи и Теткино остались без электричества.
«Во время восстановления электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения. Он находится в центральной районной больнице», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Специалисты продолжат восстанавливать электроснабжение после того, как группы разминирования закончат работу, пишет «Свободная пресса».
Ранее стало известно, что ВСУ наносят удары по Токмаку в Запорожской области, в городе работает российская система противовоздушной обороны, отмечает РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru