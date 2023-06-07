ВСУ сбросили взрывные устройства на электроподстанцию под Курском

Инцидент произошел в ночь на среду. В результате ЧП населенные пункты Попово-Лежачи и Теткино остались без электричества.

«Во время восстановления электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения. Он находится в центральной районной больнице», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Специалисты продолжат восстанавливать электроснабжение после того, как группы разминирования закончат работу, пишет «Свободная пресса».

Ранее стало известно, что ВСУ наносят удары по Токмаку в Запорожской области, в городе работает российская система противовоздушной обороны, отмечает РИА ФАН.

