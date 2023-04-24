ВСУ пытались атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе

В оборонном ведомстве отметили, что попытка атаки украинской армии происходила с помощью трех безэкипажных быстроходных катеров.

Силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к Севастопольской бухте все украинские катера были уничтожены, потерь нет, уточнили в российском Минобороны.

Российские штурмовые отряды освободили три квартала в западной части Артемовска, заявили накануне в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что отряды ВДВ сковывают подразделения ВСУ на флангах, передает «Радиоточка НСН».

