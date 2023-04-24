ВСУ пытались атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе
Ночью с 23 на 24 апреля ВСУ пытались атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе, сообщили в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве отметили, что попытка атаки украинской армии происходила с помощью трех безэкипажных быстроходных катеров.
Силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к Севастопольской бухте все украинские катера были уничтожены, потерь нет, уточнили в российском Минобороны.
Российские штурмовые отряды освободили три квартала в западной части Артемовска, заявили накануне в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что отряды ВДВ сковывают подразделения ВСУ на флангах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru