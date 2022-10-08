ВСУ повредили последнюю линию связи между ЗАЭС и энергосистемой Украины

Украинские войска повредили при обстреле последнюю линию связи, соединяющую Запорожскую атомную электростанцию с энергосистемой Украины. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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«Минувшей ночью в результате обстрела со стороны украинских войск была повреждена и отключилась последняя высоковольтная линия электропередачи, соединяющая атомную станцию с энергосистемой Украины», — рассказал чиновник в беседе с РИА Новости.

По словам Рогова, была повреждена линия электропередач Днепровская мощностью 750кВ. ЗАЭС автоматически перешла на работу дизель-генераторов.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ВСУАЭСУкраина
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