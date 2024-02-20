ВСУ обстреляли три села и хутор в Курской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 20 февраля нанесли удары по трем селам и хутору в Курской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.
Под обстрел попали села Гоголевка Суджанского района, Троицкое и Гордеевка Кореневского района. Пострадавших нет.
В Гоголевке в результате обстрела повреждены тракторы и автомобиль. В Троицком нарушена линия электропередачи.
Также ВСУ нанесли удар по хутору Олешня. Повреждены дом и линия электропередачи.
Во вторник, 20 февраля, четыре человека пострадали при обстреле Киевского района Донецка, передает «Радиоточка НСН».
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