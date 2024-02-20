ВСУ обстреляли три села и хутор в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 20 февраля нанесли удары по трем селам и хутору в Курской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

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Под обстрел попали села Гоголевка Суджанского района, Троицкое и Гордеевка Кореневского района. Пострадавших нет.

В Гоголевке в результате обстрела повреждены тракторы и автомобиль. В Троицком нарушена линия электропередачи.

Также ВСУ нанесли удар по хутору Олешня. Повреждены дом и линия электропередачи.

Во вторник, 20 февраля, четыре человека пострадали при обстреле Киевского района Донецка, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Романа Старовойта
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