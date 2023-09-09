ВСУ обстреляли село Зерново в Брянской области
Под украинский обстрел попало село Зерново Суземского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, однако были повреждены два жилых дома.
Также в результате обстрела было нарушено энергоснабжение.
Удары российской армии по украинской инфраструктуре наносят невосполнимые потери, рассказал в своем Youtube-канале экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Соскин также выразил мнение, что киевские власти ничего не предпринимают в этой связи - только делают пустые высказывания и заявления, а новый министр обороны, считает он, ничего не изменит. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Владимир Путин и Сергей Собянин открыли финишный участок МСД
- ВСУ обстреляли село Зерново в Брянской области
- Важнее Украины? Политики в России обсуждают значение декларации саммита G20
- Журналисты на саммите G20 выстраивались в очередь за фото с российским флагом
- «Никаких волн и волнишек»: Депутат Картаполов отверг слухи о новой мобилизации
- Село в Белгородской области осталось без света из-за обстрела ВСУ
- Путин и Собянин открыли движение по проспекту Багратиона в Москве
- ВС РФ нанесли 6 ударов по военным объектам и базам подготовки диверсантов
- Путин призвал россиян принять участие в выборах
- В Кремле заявили о возможности возобновления зерновой сделки после выполнения необходимых условий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru