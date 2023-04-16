ВСУ обстреляли село Терезовка в Белгородской области

Снаряд попал в жилой дом и пробил крышу. Повреждены стены и мебель в двух комнатах, уточнил Гладков.

По его словам, в момент попадания снаряда людей в доме не было. На место выехали оперативные и аварийные службы.

«Продолжается подомовой обход территории», - добавил глава региона.

Беспилотник 29 марта атаковал газо-насосную станцию в Белгороде. Аппарат снарядили самодельным взрывным устройством, пишет «Радиоточка НСН».

