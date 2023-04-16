ВСУ обстреляли село Терезовка в Белгородской области

Украинская армия обстреляла село Терезовка Шебекинского городского округа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Снаряд попал в жилой дом и пробил крышу. Повреждены стены и мебель в двух комнатах, уточнил Гладков.

По его словам, в момент попадания снаряда людей в доме не было. На место выехали оперативные и аварийные службы.

«Продолжается подомовой обход территории», - добавил глава региона.

Беспилотник 29 марта атаковал газо-насосную станцию в Белгороде. Аппарат снарядили самодельным взрывным устройством, пишет «Радиоточка НСН».

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ФОТО: @vvgladkov
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