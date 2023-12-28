ВСУ обстреляли село Дроновка под Белгородом

Украинская сторона обстреляла село Дроновка Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Погиб мужчина после обстрела ВСУ по деревне Алексеевка Курской области

По его словам, в результате обстрела никто не пострадал.

Осколки снарядов повредили линии газо- и электроснабжения.

Ранее ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области, напоминает RT. Тогда в результате обстрела из людей никто не пострадал, уточнил глава приграничного региона.

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ФОТО: РИА Новости / Ирина Геращенко
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