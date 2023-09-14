ВСУ обстреляли село Азаровка Брянской области

Под украинский обстрел попало село Азаровка Стародубского муниципального округа Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Один человек погиб при обстреле ВСУ курского поселка Теткино

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. Из-за обстрела были повреждены два жилых дома.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле Гордеевки, в результате было нарушено водоснабжение населенного пункта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:Брянская ОбластьУкраинаВСУОбстрел

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