ВСУ обстреляли поселок Теткино Курской области

По его словам, в результате обстрела поселок остался без света. Украинским снарядом был поврежден один дом, отметил Старовойт.

Всего было зафиксировано 11 прилетов, сообщил губернатор.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреливали из минометов село Ломаковка в Брянской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

