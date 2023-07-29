ВСУ обстреляли поселок Теткино Курской области

Под украинский обстрел попал поселок Теткино Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

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По его словам, в результате обстрела поселок остался без света. Украинским снарядом был поврежден один дом, отметил Старовойт.

Всего было зафиксировано 11 прилетов, сообщил губернатор.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреливали из минометов село Ломаковка в Брянской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Курская ОбластьВСУОбстрел

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