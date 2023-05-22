ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский в Курской области
Украинские войска обстреляли Глушковский район Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
Обстрелян поселок Краснооктябрьский. Пострадавших нет. Населенный пункт остался без света.
«На место выехала аварийная бригада, которая приступила к ремонту электроснабжения», - сообщил глава региона.
Украинская армия 17 обстреляла поселки Гордеевка и Троицкое в Курской области. Пострадал один человек. Населенные пункты остались без электричества.
На следующий день под обстрел ВСУ попал физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково. Пострадали два человека, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдеп обвинил ЧВК «Вагнер» в попытках закупить оружие через Мали
- СМИ: Эрдоган может выиграть выборы с отрывом в 5%
- ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский в Курской области
- «Ювентус» лишили 10 очков по делу о финансовых махинациях
- Мишустин прибыл с официальным визитом в Китай
- В Тбилиси опровергли начало грузоперевозок между Батуми и Новороссийском
- «Пари НН» разгромил «Сочи» в матче 28-го тура РПЛ
- Экс-сенатор США: битва за Артемовск стала крупнейшей со времен Второй мировой
- Госдеп назвал поставки F-16 Украине приоритетом для США
- В Молдавии отказались проводить референдум о вступлении в ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru