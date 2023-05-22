ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский в Курской области

Украинские войска обстреляли Глушковский район Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

СМИ: два человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ погранпункта в Курской области

Обстрелян поселок Краснооктябрьский. Пострадавших нет. Населенный пункт остался без света.

«На место выехала аварийная бригада, которая приступила к ремонту электроснабжения», - сообщил глава региона.

Украинская армия 17 обстреляла поселки Гордеевка и Троицкое в Курской области. Пострадал один человек. Населенные пункты остались без электричества.

На следующий день под обстрел ВСУ попал физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково. Пострадали два человека, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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