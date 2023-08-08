ВСУ обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области

Украинская армия подвергла обстрелу поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Александр Богомаз.

В Курской области ВСУ обстреляли деревню

Пострадавших нет. Повреждено несколько домов, хозяйственных построек, административное здание, производственные помещения, торговые объекты и несколько автомобилей.

«На месте работают оперативные и экстренные службы», - отметил Богомаз.

ВСУ в минувшее воскресенье обстреляли поселок Теткино в Курской области. Повреждено 12 домов, пострадавших нет, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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