ВСУ обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области
8 августа 202322:41
Украинская армия подвергла обстрелу поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Александр Богомаз.
Пострадавших нет. Повреждено несколько домов, хозяйственных построек, административное здание, производственные помещения, торговые объекты и несколько автомобилей.
«На месте работают оперативные и экстренные службы», - отметил Богомаз.
ВСУ в минувшее воскресенье обстреляли поселок Теткино в Курской области. Повреждено 12 домов, пострадавших нет, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru