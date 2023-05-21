ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Белгородской области

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит два первых уголовных дела, фигурантами которых являются боевики запрещенных в РФ террористических группировок «Азов» и «Медведи SS» Шольц: не жду скорого вступления Украины в НАТО Майданов: конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» для ребят, которым нужен творческий лифт и поддержка Телеграм-канал «Радиоточка НСН» разыгрывает редкий винил с автографом