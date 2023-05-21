ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Белгородской области
21 мая 202315:09
Обстрелу со стороны украинской армии 21 мая подверглись несколько населенных пунктов Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что пострадавших нет.
Поврежден офис семейного врача в селе Тишанка Волоконовского района и два частных домовладения в Новой Таволжанке. Продолжается подомовой обход, отметил Гладков.
Оперативный штаб Белгородской области ранее опроверг сообщения о попытке прорыва украинских диверсантов на территорию региона, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru