ВСУ обстреляли морской порт в Бердянске

Несколько взрывов прогремело в Бердянске Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

ВСУ обстреляли больничный городок в Запорожской области

«По предварительным данным, попытка ракетного обстрела города боевиками ВСУ плюс работа ПВО РФ», — написал лидер пророссийского движения.

Как позже уточнил Рогов в беседе с ТАСС, удар пришелся по территории морского порта. Силы противовоздушной обороны сбили часть целей.

«Погибших и раненых нет вроде», — подчеркнул собеседник агентства.

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Фото: wikipedia.org
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