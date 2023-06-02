ВСУ обстреляли морской порт в Бердянске
2 июня 202313:00
Несколько взрывов прогремело в Бердянске Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«По предварительным данным, попытка ракетного обстрела города боевиками ВСУ плюс работа ПВО РФ», — написал лидер пророссийского движения.
Как позже уточнил Рогов в беседе с ТАСС, удар пришелся по территории морского порта. Силы противовоздушной обороны сбили часть целей.
«Погибших и раненых нет вроде», — подчеркнул собеседник агентства.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru