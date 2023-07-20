ВСУ обстреляли два населенных пункта в Белгородской области
20 июля 202318:14
Украинская сторона обстреляла два населенных пункта в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате украинского обстрела никто не пострадал.
В Муроме осколками повреждены два частных дома, а в Нехотеевке - один дома и линии электро- и газоснабжения, сообщил Гладков.
Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщал ТАСС, что бойцы ВСУ обстреляли автомобиль с мирными беженцами, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru