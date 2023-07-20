ВСУ обстреляли два населенных пункта в Белгородской области

Украинская сторона обстреляла два населенных пункта в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Смородино Белгородской области

По его словам, в результате украинского обстрела никто не пострадал.

В Муроме осколками повреждены два частных дома, а в Нехотеевке - один дома и линии электро- и газоснабжения, сообщил Гладков.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщал ТАСС, что бойцы ВСУ обстреляли автомобиль с мирными беженцами, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУБелгородская областьОбстрел

Горячие новости

Все новости

партнеры