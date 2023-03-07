ВСУ обстреляли Донецк американскими снарядами Excalibur

Снаряды упали на территории школы №52. На место обстрела оперативно прибыли правоохранительные органы и сотрудники экстренных служб.

В здании учебного заведения обнаружили осколки боеприпасов. Их направили на экспертизу.

Обстрел школы произошел в 12:00 по московскому времени. Пробита стена здания, повреждено остекление на первом этаже. Пострадавших нет.

Накануне при обстреле ВСУ пострадала пожилая жительница Донецка. Снаряды попали в частные дома, передает НСН.

