ВСУ обстреляли Донецк американскими снарядами Excalibur

Украинские войска применили при обстреле школы в Донецке американские высокоточные артиллерийские снаряды Excalibur, сообщает РИА Новости.

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Снаряды упали на территории школы №52. На место обстрела оперативно прибыли правоохранительные органы и сотрудники экстренных служб.

В здании учебного заведения обнаружили осколки боеприпасов. Их направили на экспертизу.

Обстрел школы произошел в 12:00 по московскому времени. Пробита стена здания, повреждено остекление на первом этаже. Пострадавших нет.

Накануне при обстреле ВСУ пострадала пожилая жительница Донецка. Снаряды попали в частные дома, передает НСН.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ОбстрелДонецкВСУ
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