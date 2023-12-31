ВСУ обстреляли деревню Городище в Курской области
31 декабря 202313:43
Деревня Городище Рыльского района Курской области попала под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.
Пострадавших нет. В одном домовладении выбиты окна, поврежден фасад, забор и крыша, сообщил Старовойт.
По его словам, частично поврежден газопровод. На место выехали бригады газовиков и электриков.
Накануне ВСУ нанесли удар по центру Белгорода. Погибли 24 человека, 108 пострадали. 37 многоквартирных домов получили повреждения, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru