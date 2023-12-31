ВСУ обстреляли деревню Городище в Курской области

Деревня Городище Рыльского района Курской области попала под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

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Пострадавших нет. В одном домовладении выбиты окна, поврежден фасад, забор и крыша, сообщил Старовойт.

По его словам, частично поврежден газопровод. На место выехали бригады газовиков и электриков.

Накануне ВСУ нанесли удар по центру Белгорода. Погибли 24 человека, 108 пострадали. 37 многоквартирных домов получили повреждения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ОбстрелВСУКурская Область

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