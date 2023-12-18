ВСУ обстреляли брянское село Сопычи

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём Telegram-канале рассказал об обстреле села Сопычи Погарского района.

Под обстрел ВСУ попало село Олешня Курской оласти

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, однако был поврежден один дома, хозяйственная постройка и автомобиль.

Сейчас на месте происшествия работаю специалисты.

Ранее четыре украинских беспилотника уничтожили в Белгородской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:УкраинаВСУОбстрелБрянская Область

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