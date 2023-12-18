ВСУ обстреляли брянское село Сопычи
18 декабря 202318:41
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём Telegram-канале рассказал об обстреле села Сопычи Погарского района.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, однако был поврежден один дома, хозяйственная постройка и автомобиль.
Сейчас на месте происшествия работаю специалисты.
Ранее четыре украинских беспилотника уничтожили в Белгородской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru