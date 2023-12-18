ВСУ обстреляли брянское село Сопычи

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, однако был поврежден один дома, хозяйственная постройка и автомобиль.

Сейчас на месте происшествия работаю специалисты.

Ранее четыре украинских беспилотника уничтожили в Белгородской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы, отмечает «Радиоточка НСН».

