ВСУ обстреляли брянский поселок Суземка
6 декабря 202312:55
Украинские войска обстреляли поселка Суземка Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Повреждена кровля производственного помещения, имеются частичные разрушения хозяйственных построек», — написал губернатор в Telegram-канале.
Никто не пострадал. Специалисты продолжают обследование территории населенного пункта.
Ранее ВСУ обстреляли Белгородскую область, за сутки по региону выпустили около 70 боеприпасов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru