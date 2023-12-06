ВСУ обстреляли брянский поселок Суземка

Украинские войска обстреляли поселка Суземка Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

ВСУ за двое суток выпустили по Белгородской области около 140 снарядов

«Повреждена кровля производственного помещения, имеются частичные разрушения хозяйственных построек», — написал губернатор в Telegram-канале.

Никто не пострадал. Специалисты продолжают обследование территории населенного пункта.

Ранее ВСУ обстреляли Белгородскую область, за сутки по региону выпустили около 70 боеприпасов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Страница губернатора Брянской области / vk.com/avbogomaz
ТЕГИ:ОбстрелБрянская ОбластьВСУ

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