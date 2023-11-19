ВСУ нанесли удар по селу в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье обстреляли село Николаево-Дарьино в Курской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

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Местные власти насчитали 13 прилетов. Повреждено 10 хозяйственных построек на территории предприятия.

Никто из местных жителей не пострадал, уточнил Старовойт.

В Белгородской области в результате атак ВСУ ранены двое мужчин. За минувшие сутки украинские войска нанесли по территории региона 51 удар, включая пуск тактической ракеты «Точка-У», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ОбстрелВСУКурская Область

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