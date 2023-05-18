ВСУ атаковали физкультурно-оздоровительный комплекс в Курской области
18 мая 202308:59
Украинские силовики сбросили взрывное устройство в поселке Глушково Курской области, удар пришелся по физкультурно-оздоровительному комплексу. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
«По предварительной информации, 2 жителя получили ранения», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Подробности происшествия не приводятся.
Накануне обстрелу подвергся Кореневский район Курской области, в результате пострадал один человек, напоминает РИА ФАН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru