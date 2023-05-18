ВСУ атаковали физкультурно-оздоровительный комплекс в Курской области

Украинские силовики сбросили взрывное устройство в поселке Глушково Курской области, удар пришелся по физкультурно-оздоровительному комплексу. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

ВСУ обстреляли два населенных пункта под Курском

«По предварительной информации, 2 жителя получили ранения», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Подробности происшествия не приводятся.

Накануне обстрелу подвергся Кореневский район Курской области, в результате пострадал один человек, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: kursk.ru
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