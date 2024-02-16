Врачи пытались реанимировать Навального более получаса
16 февраля 202416:02
Врачи пытались реанимировать Алексея Навального (включен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму). более получаса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Лабытнангскую городскую больницу.
«Прибывшие на место медики продолжили реанимационные мероприятия, которые уже оказывали медики колонии. И проводили их более получаса. Однако пациент скончался», - сказали представители больницы.
Бригада «скорой» добралась до колонии за семь минут. Две минуты потребовались, чтобы добраться до самого пациента.
Ранее днем управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального. Причиной летального исхода, по неофициальным данным, стал оторвавшийся тромб.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия и Украина произвели обмен телами погибших военнослужащих
- Шольц заявил, что Германия готовит новый военный пакет помощи Украине
- Врачи пытались реанимировать Навального более получаса
- ЦБ РФ не видит пузыря на рынке ипотеки при росте рисков
- СМИ: В Санкт-Петербурге мать и дочь попали в реанимацию после отравления
- Набиуллина: Если ключевая ставка перейдет к снижению, то только плавному
- Биатлонист Елисеев объявил о завершении профессиональной карьеры
- Глава СК поручил возбудить дело после отравления калининградских школьников
- Путин призвал повышать профподготовку бывших заключенных
- Промес намерен продолжить тренироваться вместе со «Спартаком» в Дубае
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru