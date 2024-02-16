Врачи пытались реанимировать Навального более получаса

Врачи пытались реанимировать Алексея Навального (включен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму). более получаса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Лабытнангскую городскую больницу.

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«Прибывшие на место медики продолжили реанимационные мероприятия, которые уже оказывали медики колонии. И проводили их более получаса. Однако пациент скончался», - сказали представители больницы.

Бригада «скорой» добралась до колонии за семь минут. Две минуты потребовались, чтобы добраться до самого пациента.

Ранее днем управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального. Причиной летального исхода, по неофициальным данным, стал оторвавшийся тромб.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Скорая ПомощьАлексей Навальный

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