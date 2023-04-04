Врачи оценили состояние выжившего после падения с 19 этажа воронежца. Видео
Гражданин, упавший в Воронеже с 19 этажа здания на багажник автомобиля, отделался очень легко. Так оценил его состояние главный врач городской Больницы скорой медицинской помощи №1 Игорь Банин.
Как заявил медик РИА Новости, у пострадавшего всего лишь лёгкая черепно-мозговая травма и один перелом мелкой кости. По словам главврача, как правило, пациенты с такими повреждениями сразу удаляются домой после оказания первой помощи. Однако в данном случае, медики намерены понаблюдать за мужчиной, с учётом того, что он выжил после падения с такой высоты – ещё могут проявиться какие-то проблемы.
Видео с гражданином, упавшем на припаркованную машин, появилось в сети вечером в понедельник. Очевидцы рассказали, что мужчина сначала что-то кричал с лоджии последнего этажа, а потом полетел вниз.
Пострадавшего из покорёженного корпуса авто достали сотрудники МЧС. После этого мужчина спокойно встал на ноги и даже запел песню «Любовь, похожая на сон», которую исполняла Алла Пугачёва. В итоге счастливчика 1982 года рождения доставили в медицинское учреждение.
Оказалось, что мужчину бросила возлюбленная, из-за чего он взял бутылку спиртного напитка и отправился выпивать в случайно выбранную многоэтажку. Выпал он случайно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru