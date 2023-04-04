Врачи оценили состояние выжившего после падения с 19 этажа воронежца. Видео

Гражданин, упавший в Воронеже с 19 этажа здания на багажник автомобиля, отделался очень легко. Так оценил его состояние главный врач городской Больницы скорой медицинской помощи №1 Игорь Банин.

Как заявил медик РИА Новости, у пострадавшего всего лишь лёгкая черепно-мозговая травма и один перелом мелкой кости. По словам главврача, как правило, пациенты с такими повреждениями сразу удаляются домой после оказания первой помощи. Однако в данном случае, медики намерены понаблюдать за мужчиной, с учётом того, что он выжил после падения с такой высоты – ещё могут проявиться какие-то проблемы.