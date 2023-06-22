Врач заявила, что экипаж пропавшего батискафа может прожить 12 часов

Компания OceanGate Expeditions потеряла связь со своим батискафом «Титан» 19 июня. Подводный аппарат должен был доставить туристов к месту гибели британского трансатлантического парохода «Титаника», который затонул в Северной Атлантике при столкновении с айсбергом в ночь на 15 апреля 1912 года, отмечает «Радиоточка НСН».

По словам Ярцевой, экипаж батискафа может прожить еще около половины дня в случае того, если все пассажиры подводного аппарата перестали разговаривать, двигаться и часто дышать.

Врач отметила, что такой сценарий маловероятен, так как батискаф все еще не нашли.

