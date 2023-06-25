Возросло число погибших при обстреле Донецка
25 июня 202320:47
Число погибших при обстреле Донецка со стороны украинской армии возросло до двух, написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.
По его информации, умерла женщина 1956 года рождения. Она была ранена во время обстрела Киевского района Донецка.
Ранее сообщалось о гибели мужчины 2005 года рождения.
Украинские войска 21 июня атаковали Ворошиловский район Донецка. Зафиксировано прямое попадание в квартиру многоэтажного дома, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru