Возросло число погибших при обстреле Донецка

Число погибших при обстреле Донецка со стороны украинской армии возросло до двух, написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Мужчина погиб из-за обстрела Донецка

По его информации, умерла женщина 1956 года рождения. Она была ранена во время обстрела Киевского района Донецка.

Ранее сообщалось о гибели мужчины 2005 года рождения.

Украинские войска 21 июня атаковали Ворошиловский район Донецка. Зафиксировано прямое попадание в квартиру многоэтажного дома, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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