Воздушный шар с людьми рухнул в Дагестане

Сердюкова: тысячи свидетельств преступлений ВСУ игнорируются международными организациями СМИ: жителей Харьковской области принуждают к эвакуации Бывший первый замначальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Валерий Манилов скончался в Москве на 85 году жизни СМИ: мэр Лиона Дусе попросил отправить в город полицейское подкрепление СМИ: очередь перед въездом на Крымский мост увеличилась до 9 км