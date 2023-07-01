Воздушный шар с людьми рухнул в Дагестане

Воздушный шар с людьми упал в районе горы Тарки-Тау в Махачкале, сообщает Telegram-канал Baza.

Один человек погиб в ДТП с пассажирским автобусом в Калужской области

По информации издания, пострадали четыре человека. У некоторых серьезные травмы. В результате инцидента никто не погиб.

По предварительным данным, эростат врезался в склон горы Тарки-Тау.

Ранее стало известно, что туристический автобус, в салоне которого находилось 40 человек, перевернулся в Карелии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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