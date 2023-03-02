Воздушная тревога в украинских регионах на границе с Брянской областью отменена

Объявленная в двух областях Украины, граничащих с Брянской областью, воздушная тревога отменена, сообщает официальный ресурс по оповещению населения.

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Ранее на севере Украины объявляли воздушную тревогу в двух регионах, которые граничат с Брянской областью.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в Климовский район региона проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, ФСБ и Минобороны РФ проводят операцию по их уничтожению.

По данным Telegram-канала Baza, группа диверсантов якобы состоит из 50 вооруженных человек. ТАСС сообщает, что до шести человек могут находиться в заложниках у украинских диверсантов.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Горовых
ТЕГИ:УкраинаГраница Между Россией И УкраинойБрянская Область
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