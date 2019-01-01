Восемь взрывов на Шри-Ланке. Видео

Напомним, на данный момент в Шри-ланке за день произошло восемь взрывов. Сообщается более чем о 160 погибших и 300 пострадавших.

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров рассказал НСН, кто возьмет на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке.

