Происшествия

Восемь взрывов на Шри-Ланке. Видео

21 апреля14:17

СМИ Шри-Ланки опубликовали видео взрыва возле церкви Святого Антония в Коломбо.

На кадрах видно, что после срабатывания взрывного устройства в церкви из здания начинаю валить клубы дыма.

Напомним, на данный момент в Шри-ланке за день произошло восемь взрывов. Сообщается более чем о 160 погибших и 300 пострадавших.

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров рассказал НСН, кто возьмет на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке.

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ФОТО: twitter/@we_missed
ТЕГИ:Шри-ЛанкаВзрывы

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