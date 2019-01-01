Восемь взрывов на Шри-Ланке. Видео
СМИ Шри-Ланки опубликовали видео взрыва возле церкви Святого Антония в Коломбо.
На кадрах видно, что после срабатывания взрывного устройства в церкви из здания начинаю валить клубы дыма.
Напомним, на данный момент в Шри-ланке за день произошло восемь взрывов. Сообщается более чем о 160 погибших и 300 пострадавших.
Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров рассказал НСН, кто возьмет на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке.
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