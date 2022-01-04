Вооруженный мужчина взял в заложники несколько человек в университете США
Неизвестный взял в заложники несколько человек в отеле и конференц-центре Университета штата Индиана в Блумингтоне. Об этом сообщается на странице Intel Point Alert в Twitter.
Предупреждение о происшествии поступило около в 20:10 по местному времени (4:10 мск). Отмечается, что злоумышленник вооружен автоматом.
«Переговорщики работают с вооруженным человеком. Число заложников неизвестно», — говорится в сообщении.
Захвативший заложников забаррикадировался в здании отеля, постояльцев эвакуируют. Пока ни одного выстрела произведено не было, пишет Газета.ру.
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