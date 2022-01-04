Вооруженный мужчина взял в заложники несколько человек в университете США

Предупреждение о происшествии поступило около в 20:10 по местному времени (4:10 мск). Отмечается, что злоумышленник вооружен автоматом.

«Переговорщики работают с вооруженным человеком. Число заложников неизвестно», — говорится в сообщении.

Захвативший заложников забаррикадировался в здании отеля, постояльцев эвакуируют. Пока ни одного выстрела произведено не было, пишет Газета.ру.

