Вооруженный мужчина взял в заложники несколько человек в университете США

Неизвестный взял в заложники несколько человек в отеле и конференц-центре Университета штата Индиана в Блумингтоне. Об этом сообщается на странице Intel Point Alert в Twitter.

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Предупреждение о происшествии поступило около в 20:10 по местному времени (4:10 мск). Отмечается, что злоумышленник вооружен автоматом.

«Переговорщики работают с вооруженным человеком. Число заложников неизвестно», — говорится в сообщении.

Захвативший заложников забаррикадировался в здании отеля, постояльцев эвакуируют. Пока ни одного выстрела произведено не было, пишет Газета.ру.

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ФОТО: lenta.newsper.net
ТЕГИ:ЗаложникиСША
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