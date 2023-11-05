Вооруженный мужчина в аэропорту Гамбурга сдался полиции
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, въехавшего на автомобиле на взлетно-посадочную полосу аэропорта Гамбурга.
Мужчина вышел из машины вместе с дочерью и сдался сотрудникам правоохранительных органов, сообщила полиция Гамбурга на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). По предварительным данным, ребенок не пострадал.
Переговоры с мужчиной продолжались около 15 часов. Он не оказал сопротивления при задержании.
В субботу вечером вооруженный мужчина на автомобиле без номеров прорвался на взлетную полосу аэропорта Гамбурга и заблокировал лайнер авиакомпании Turkish Airlines. Пассажиров эвакуировали. Вместе с нарушителем в машине находилась его четырехлетняя дочь, передает «Радиоточка НСН».
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