Вооруженное нападение подростков на школу предотвратили в Нижнем Новгороде
Силовики предотвратили вооруженное нападение подростков на школу №121 в Нижнем Новгороде, сообщает Telegram-канал «112».
По данным источника, преступление собирались совершить два подростка в возрасте 16 лет и один 7-летний мальчик.
В квартирах несовершеннолетних были проведены обыски, после чего правоохранители изъяли у злоумышленников личные дневники, в которых был описан подробный план массового расстрела, а также инструкции для создания самодельных взрывных устройств и схемы расположения камер наблюдения в школе. У одного из подростков были обнаружены компоненты для сборки СВУ.
Отмечается, что школьники были подписаны на один из закрытых Telegram-каналов, в которых публиковались призывы к совершению преступлений в учебных заведениях, а также инструкция по осуществлению массовых убийств. Администратором этого канала являлся 16-летний гражданин Украины Ярослав Овсюк.
Сейчас злоумышленников направили в психиатрическую больницу для предварительного обследования. По некоторым данным, мотивом для готовящегося преступления могла стать ненависть к людям.
Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru