Вооруженное нападение подростков на школу предотвратили в Нижнем Новгороде

Силовики предотвратили вооруженное нападение подростков на школу №121 в Нижнем Новгороде, сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, преступление собирались совершить два подростка в возрасте 16 лет и один 7-летний мальчик.

В квартирах несовершеннолетних были проведены обыски, после чего правоохранители изъяли у злоумышленников личные дневники, в которых был описан подробный план массового расстрела, а также инструкции для создания самодельных взрывных устройств и схемы расположения камер наблюдения в школе. У одного из подростков были обнаружены компоненты для сборки СВУ.